ميركل تستأنف رحلتها للأرجنتين عقب هبوط اضطراري لطائرتها

استأنفت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" اليوم الجمعة، رحلتها من أجل حضور قمة مجموعة العشرين المقرر إقامتها في العاصمة الأرجنتينية (بيونس آيريس)، وذلك عقب هبوط طائرتها اضطراريا في مطار "كولونيا" بسبب وجود مشاكل فنية.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ميركل لن تتمكن من حضور عدد من الاجتماعات الثنائية التي كانت مقررة مع بعض قادة الدول، مشيرا إلى أن هذه الرحلة إلى الأرجنتين ستستغرق 15 ساعة.

وأضاف الراديو أن القوات الجوية الألمانية استبعدت احتمالية أن يكون هناك عمل تخريبي متعمد وراء تعطل طائرة ميركل.