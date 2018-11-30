 الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه حول زيادة النشاط الصيني في البلقان

قال المفوض الأوروبي يوهانس هان، الذي يدير علاقات التكتل مع جنوب شرق أوروبا، إن الانخراط الاقتصادي الصيني في منطقة البلقان يثير قلقا في الاتحاد.
وأضاف هان مساء أمس الخميس، خلال اجتماع لمسؤولين إعلاميين ناطقين بالألمانية في منتجع ليخ الجبلي النمساوي إن الصين قدمت نفسها منذ فترة طويلة على أنها دولة تتبع فحسب المصالح التجارية.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي "العكس هو الصحيح" معتبرا أن بكين تهدف إلى "تصدير نموذجها الوطني".
وأضاف هان أن الخيار هو بين الديمقراطية الأوروبية ورأسمالية السوق من جهة، والدكتاتورية والاتجاهات المشحونة بالرأسمالية على الجانب الآخر.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم إجابات كافية للتحدي النابع من الصين.
وقال المفوض: "ربما يتعين علينا التدقيق في الاستحواذ على الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية من جانب الصينيين".
وأضاف هان أن بناء محطات الطاقة والطرق السريعة والجسور في ست دول غرب البلقان يتم تمويله بأموال صينية.
وأكد هان مجددا على أن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يجب أن تصبح أكثر نشاطا، واعتبر أن "هذا شرط مسبق للتنافس على المستوى العالمي".