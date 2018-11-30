إصابة ستة رجال إطفاء وضابط شرطة في انفجار سيارة في ألمانيا

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قال متحدث باسم الشرطة الألمانية مساء اليوم الخميس، إن ستة رجال إطفاء وضابط شرطة أصيبوا في انفجار سيارة في مدينة فيسبادن.

وأضاف المتحدث أن عمال الإنقاذ كانوا يحاولون إخماد النيران التي اشتعلت في سيارتين، عندما انفجرت احداهما بسبب أبخرة الوقود.

واشتعلت النيران في إحدى السيارتين أثناء القيادة ، وعندما أوقفتها سائقتها للهروب من النيران ، امتد الحريق ليطال سيارة أخرى.

وقال المتحدث إن الملابسات الدقيقة لوقوع الحادث لم يتم تحديدها بعد.

وأصيب رجال الإطفاء الستة والضابط جراء الانفجار وتطاير شظايا الزجاج من السيارة ، وقد تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.