«السترات الصفراء» تطارد ماكرون في الأرجنتين

فوجيء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته لدى وصولهما، الأرجنتين، أمس الخميس، برجل مرتدياً "سترة صفراء" يستقبلهما في المطار، الأمر الذي أثار سخرية مواقع التواصل الإجتماعي في فرنسا.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية، في تقرير لها أنه "بينما تأخر الوفد الأرجنتيني لاستقبال الرئيس الفرنسي وزوجته لدى وصولهما، مطار بوينس آيرس في الأرجنتين، وقف موظف في المطار مرتدياً سترة صفراء لمصافحة ماكرون وتحيته"، مشيرة إلى أنه "أول شخص يصافح ماكرون لدى وصوله".

ووصل الرئيس الفرنسي، الأرجنتين للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين"، في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا موجة احتجاجات واسعة في أرجاء البلاد، تسمى "السترات الصفراء" شارك فيها أكثر من 30 ألف متظاهر احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات بعد فرض ضرائب عليها.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى ان "تلك المفارقة أثارت السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي"، موضحة أن" ما حدث خطأ في البروتوكول أن يستقبل رئيس دولة في زيارة رسمية لحضور قمة موظفاً في المطار مرتدياً سترة صفراء، تعد رمزاً للاحتجاجات في دولة الرئيس الضيف".

وتابعت الإذاعة:" أن نائبة الرئيس الأرجنتيني، جابريلا ماشيتا حضرت في وقت لاحق متأخرة، ما يعد خرقاً للبروتوكول لترحب بالرئيس الفرنسي وزوجته، واصطحبتها للسيارة المخصصة للمشاركين في القمة".

من جانبها، أشارت مجلة "باري ماتش" الفرنسية، إلى أن "ماكرون بعد 13 ساعة طيران، من باريس إلى بوينس آيرس، فوجىء لدى وصوله برجلاً مرتدياً "سترة صفراء" يصافحه".

وأضافت المجلة أن ماكرون الذي يواجه احتجاجات شديدة فى فرنسا، خرج مع زوجته اليوم الجمعة في جولة إلى مكتبة ولاقى حفاوة فى الاستقبال من قبل مواطنين أرجنتيين خرجوا إلى الشرفات لرؤيته، الأمر الذي دعا وزير أرجنتينى يرافقه للتوجه إليها قائلا:" أنت تحظى بشعبية كبيرة هنا".