مذيعة عربية في تلفزيون إسرائيلي تحول رسالة انتقاد لها إلى أغنية على الهواء

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ردت مذيعة من عرب إسرائيل تعمل بقناة تلفزيونية إسرائيلية، بنبرة موسيقية على رسالة بعث بها مشاهد يعرب عن غضبه بسبب توجيها تحية باللغة العربية.

وحولت لوسي أهريش محتويات الرسالة إلى أغنية تغنت بها وزوجها الجديد، الممثل اليهودي الإسرائيلي تساحي هاليفي، خلال تقديم نشرة الأخبار، باللغتين العربية والعبرية.

وأثار زواج أهريش إلى هاليفي انتقادات من اليمين الديني في إسرائيل، ولكنه نال أيضا الكثير من الدعم.

وشكا كاتب الرسالة من أن أهريش بدأت نشرة الأخبار بتقديم تحية باللغة العربية ثم بالعبرية، ودعا القناة إلى منع المذيعة من تكرار ذلك.

وجاء في الرسالة: "إنه أمر غير ملائم ومزعجز كونها (المذيعة) عربية، لا يعطيها الحق في توجيه تحية باللغة العربية."

وأهريش صحفية شهيرة في إسرائيل، وقد تم تكريمها في عام 2015، عندما سمح لها بإضاءة شعلة خلال احتفال بذكرى قيام دولة إسرائيل.