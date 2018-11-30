الجيش اليمني: اسقاط طائرة مسيرة للحوثيين وسط البلاد

أكدت مصادر في الجيش اليمني، اليوم الجمعة، اسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "قوات الجيش أسقطت طائرة من دون طيار لميليشيات الحوثي، في جبهة قانية شمال المحافظة، وسط استمرار المعارك في المنطقة ذاتها بين الطرفين".

في سياق متصل، أعلن الحوثيون عن تنفيذ "سلاح الجو" التابع لهم، عملية مشتركة استهدفت تجمعات لمن وصفتهم "بالغزاة" في إشارة إلى قوات الجيش اليمني، في الساحل الغربي اليمن.

وكان الحوثيون قد أعلنوا منتصف الشهر الجاري ،عن مبادرة لوقف اطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع الجيش ودوّل التحالف إلى أن هذه المبادرة لم تلبث إلا ساعات، وتم اختراقها.

وتشهد عدد من المحافظات في اليمن اشتباكات مسلحة متقطعة بين الجيش الحكومي، ومسلحي الحوثيين منذ نحو اربعة أعوام، من بينها محافظة البيضاء، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.