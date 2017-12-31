تراجع عدد طلبات اللجوء فى الاتحاد الأوروبى إلى النصف

تراجع عدد طالبى اللجوء فى الاتحاد الأوروبى هذا العام إلى النصف، وبحسب تقارير لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم، السبت استنادا إلى بيانات محدثة لمكتب الإحصاء الأوروبى «يوروستات»، بلغ عدد طلبات اللجوء الجديدة فى الاتحاد خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى 479650 طلبا، بتراجع نسبته 50% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2016.

وبلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة فى الاتحاد الأوروبى العام الماضى بأكمله 1.2 مليون طلب، مقابل 1.25مليون طلب عام 2015. وبحسب أحدث بيانات لوزارة الداخلية الألمانية، بلغ عدد طلبات اللجوء الجديدة فى ألمانيا منذ مطلع هذا العام حتى نوفمبر الماضى 207157 طلبا، بتراجع نسبته 71% مقارنة بنفس الفترة عام 2016 (723027 طلبا). ووفقا لإحصائية «يوروستات»، فإن نسبة طلبات اللجوء التى يتم الاعتراف بها فى الاتحاد الأوروبى تقل حاليا عن 50%.

وفى ألمانيا، التى تعد أهم وجهات اللاجئين فى الاتحاد الأوروبى، تراجع عدد حالات الدخول إلى البلاد ومحاولات الدخول على نحو غير شرعى بنسبة 50%. وذكرت صحيفة «هايلبرونر شتيمه» الألمانية اليوم، أن عدد هذه الحالات المسجلة بلغ منذ مطلع هذا العام حتى نوفمبر الماضى 45792 حالة، مقابل 111 ألف حالة عام 2016.