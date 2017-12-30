خالد عبدالغفار: المستشفيات الجامعية تعاني من أزمة تمويل

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك قانون جديد لتحسين الخدمة الطبية في المستشفيات الجامعية التي يصل عددها إلى 107 مستشفيات، مؤكدًا أن القانون يقدم أيضًا حلًا لأزمة التمويل.

وأوضح «عبدالغفار»، خلال لقائه ببرنامج «كلام تاني»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامية رشا نبيل، مساء الجمعة، «نعاني من مشكلات كبيرة في تمويل المستشفيات الجامعية، ونتلقى تبرعات لتمويلها»، مشيرًا إلى تلقي الوزارة 500 مليون جنيه دعم حكومي للمستشفيات.

وتابع: «نعالج كم كبير من المرضى غير القادرين في مستشفيات بها أعداد كبيرة من الخبرات لكن ليس لديها تمويل كافي لاستمرارها وتطوير أدواتها، حيث إن 60-70% من ميزانية المستشفيات الجامعية تذهب أجور العاملين بها».

وذكر أن هناك 17 مليون مريض يتم علاجهم في المستشفيات الجامعية مجانًا، ويُجرى بها مليون و250 ألف عملية غسيل كلوي سنويًا، مستطردًا: «اعترف بحجم المشكلات في المستشفيات الجامعية، وأقدر عمل الأطباء تحت ضغط، لكنني أعمل جاهدًا على تطويرها وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين».