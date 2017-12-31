3 منظمات أممية تدعو للوقف الفورى للقتال باليمن

المنظمات الأممية: 75% من اليمنيين باتوا فى حاجة «ماسة» للمساعدة بينهم 11.3 مليون طفل

«واشنطن بوست»: ترامب «وبخ» السعودية بسبب الأزمة اليمنية

دعت 3 منظمات أممية، السبت، جميع أطراف الصراع فى اليمن إلى الوقف الفورى للقتال والوصول الإنسانى العاجل لجميع المدنيين، منوهة بأن 75% من سكان اليمن باتوا فى حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية.

وقالت المنظمات الثلاث (منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة، ومنظمة الصحة، وبرنامج الغذاء العالمى)، فى بيان، إن الصراع فى اليمن «خلق أسوأ أزمة إنسانية فى العالم.. حيث يحتاج نحو 75% من السكان إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بما فى ذلك 11.3 مليون طفل لا يستطيعون البقاء بدونها».

وأضافت أن «ما لا يقل عن 60% من اليمنيين يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائى و16 مليون شخص لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية المناسبة».

وذكر البيان أنه «بعد مرور ألف يوم من اندلاع الحرب بات 75% من السكان فى حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة». كما حذر البيان، من مخاطر «وجود عدد كبير جدا من المستشفيات التى تفتقر إلى وقود للمولدات كما أن محطات ضخ المياه التى تخدم أكثر من 3 ملايين شخص تعانى من نقص شديد للوقود فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار المياه المنقولة بالشاحنات إلى ستة أضعاف». بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

إلى ذلك، ذكر تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية اليوم، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عمد لـ«توبيخ» السعودية هذا الشهر بسبب دورها فى النزاع فى اليمن. ونقلت الصحيفة عن مسئولين قولهم إن تحرك ترامب كان «مرتجلا» بصورة كبيرة، بعدما قدم له مسئولو المخابرات صور عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وكان ترامب قد دعا فى بيان شديد اللهجة فى السادس من ديسمبر الحالى ــ فاجأ دبلوماسيين أجانب وشخصيات رئيسية فى إدارته ــ السعودية للسماح بدخول الطعام والإمدادات الرئيسية إلى الشعب اليمنى، الذى يحتاج إليها بشدة. وأوضحت «واشنطن بوست» أن نقد ترامب، كاد يعصف بجهود حثيثة من مسئولين أمريكيين لإقناع النظام فى السعودية بالرفع الكامل عن الحصار المفروض على موانئ ومطارات ومعابر اليمن، منذ إطلاق «أنصار الله» صاروخا باليستيا تجاه الرياض 4 نوفمبر.

وكشف مسئولون مطلعون على الأحداث للصحيفة كواليس الجلسة التى جمعت ترامب وقيادات فى البيت الأبيض مع مسئولين فى الاستخبارات يوم 6 ديسمبر، والتى تضمنت صورا تتعلق بالأزمة، والتى سارع بعدها مباشرة ترامب والبيت الأبيض لإصدار بيان «التوبيخ». وتابع قائلا: «المسئولون حاولوا إثناء ترامب، للبحث عن سبل أخرى للضغط على السعودية، لكن ترامب كان متعجلا فى القرار».

وعقب ذلك، سعت واشنطن إلى معالجة الأمر مع المملكة، حيث أصدر المتحدث باسم مجلس الأمن القومى بيانا يؤكد فيه أن الولايات المتحدة لديها شراكة قوية جدا مع المملكة، وتنخرط بشكل منتظم فى التعاون بعدة قضايا بينها اليمن.

ومنذ 26 مارس 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات الحكومية اليمنية فى مواجهة مسلحى الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.