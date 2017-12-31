بوتين: مستمرون فى دعم سوريا للحفاظ على سيادتها

جدد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، تأكيده، اليوم، فى تهنئته لنظيره السورى بشار الأسد بمناسبة عبدالميلاد، والعام الجديد القادم ــ أن موسكو ستواصل دعم سوريا للحفاظ على سيادتها.

وجاء فى بيان المكتب الصحفى للكرملين: «فى التهنئة التى وجهت للرئيس السورى بشار الأسد.. أكد بوتين أن روسيا ستواصل تقديم مختلف الدعم للجمهورية العربية السورية لحماية سيادتها، ووحدة أراضيها، وتقدم التسوية السياسية، وكذلك فى جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطنى»، بحسب وكالة سبوتنيك.

وقال البيان إن بوتين هنأ نظيره الأمريكى دونالد ترامب بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، وأكد له أن الحوار بين موسكو وواشنطن مطلوب لمواجهة التحديات العالمية.

واضاف البيان: «فى التهنئة التى وجهت لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، تم التأكيد على أن الزعيم الروسى واثق من أن بناء حوار روسى ــ أمريكى بناء فى الوضع الدولى الحالى المعقد مهم بشكل خاص لتعزيز الاستقرار الاستراتيجى فى العالم وإيجاد حلول مناسبة للتحديات والمخاطر الدولية».

كما اتصل الرئيس بوتين بنظيره الصينى وهنأه برأس السنة، وأكد أن روسيا مستعدة وجاهزة دائما لتعزيز التعاون الاستراتيجى بين روسيا والصين، بسحب بيان الكرملين.

ووجه الرئيس الروسى بوتين، تهنئة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بمناسبة العام الجديد القادم. وبحسب بيان الكرملين: قال بوتين: «إن التعاون الوثيق بين دولتينا يسمح بوضع حاجز متين أمام استمرار انتشار خطر الإرهاب فى الشرق الأوسط، وخلق ظروف لإطلاق العملية السياسية للتسوية السورية».

يشار إلى أن روسيا وتركيا وإيران تشارك فى اجتماعات استانة بشان الأزمة السورية هى الدول الضامنة للاتفاق الخاص بانشاء مناطق خفض التصعيد العسكرى فى سورية، تمهيدا للتوصل إلى تسوية للأزمة فى البلاد.