مصدر بـ«التضامن»: «والي» وجهت مديرية التضامن بالقاهرة بمساندة أسر ضحايا ومصابي كنيسة حلوان

قال مصدر مطلع بوزارة التضامن، إن الوزارة لم تتخذ أي قرار بشأن صرف التعويضات لضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة، بمحيط كنسية مارمينا بحلوان، والذي راح ضحيته 10 شهداء بينهم أمين شرطة، و5 مصابين.

وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أنه من المتوقع صدور قرار بقيمة التعويضات من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن غادة والي، أصدرت قرارًا بسرعة تحرك مديرية التضامن بالقاهرة نحو تقديم المساعدات اللازمة لأسر ضحايا ومصابي الحادث الإرهابى والتواجد السريع مع المواطنين داخل المستشفيات.

وأكدت "والي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مثل تلك الحوادث الإرهابية الغاشمة لن تزيدنا إلا إصرارًا على مواجهة الإرهاب، ولن تنال من وحدتنا الوطنية، مشيدة بجهود رجال الأمن في التصدى لتلك العمليات الإرهابية التي تستهدف وطننا.