الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتبادل أسرى ومحتجزين في شرقي أوكرانيا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بتبادل الأسرى والمحتجزين الذي جرى في شرقي أوكرانيا الأربعاء، مشيدًا بكل من ساهموا في نجاح هذه الخطوة، معربًا عن الأمل في أن يكون هذا العمل الإنساني خطوة نحو تعزيز الثقة بين الجانبين.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الجمعة، عن "جوتيريش"، حثه جميع الأطراف في شرقي أوكرانيا على اتخاذ مزيد من التدابير بهذه الروح التي تم أُجري بها تبادل الأسرى؛ وتضمنت الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعمه ومواصلة العمل معًا من أجل الوفاء بجميع التزاماتها بموجب اتفاقات "مينسك".