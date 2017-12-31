لليوم الثالث على التوالى، تواصلت الاحتجاجات المنددة بغلاء المعيشة فى إيران، واتسعت لتشمل عدة محافظات فى شمال شرق وغرب البلاد، جاء هذا فى وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، تأييدها لمطالب المتظاهرين الإيرانيين، وحذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نظام الملالى من أن «العالم يراقب» تصرف السلطات الإيرانية تجاه الاحتجاجات.

وفجر اليوم، دعا الرئيس ترامب فى تغريدة على «تويتر»، الحكومة الإيرانية إلى «احترام حقوق شعبها». وقال ترامب: «ترددت عدة تقارير عن احتجاجات سلمية من قبل المواطنين الإيرانيين المتضررين من فساد النظام وإهداره لثروات البلاد وتمويل الإرهاب فى الخارج».

وأضاف الرئيس الأمريكى: «ينبغى على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها بما فى ذلك حقه فى التعبير عن نفسه.. العالم يراقب!».

وبالتزامن مع تصريحات ترامب، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إنها تتابع «الاحتجاجات السلمية العديدة من جانب المواطنين الإيرانيين فى أنحاء البلاد». مشيرة إلى إن «قادة إيران حولوا دولة ثرية ذات تاريخ وثقافة غنية إلى دولة مارقة مستنفدة اقتصاديا، صادراتها الرئيسية هى العنف وسفك الدماء والفوضى».

وأضافت الخارجية الأمريكية فى بيانها: «كما قال الرئيس ترامب، إن أكثر ضحايا المعاناة من قادة إيران هم الشعب». وتابعت: «نحث جميع الدول أن تعلن دعمها للشعب الإيرانى ومطالبه ذات الصلة بالحقوق الأساسية ووضع حد للفساد». بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى حذر، الخميس الماضى مما أسماه «محاولات الأعداء الرامية إلى تيئيس الشعب وإثارة الخلافات وضرب الرصيد الاجتماعى لإيران». واعتبر روحانى فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن «الانسجام الوطنى ضرورة لتعزيز الهيكلية الداخلية وتسريع وتيرة التقدم فى البلاد».

إلى ذلك،، تواصلت، اليوم، المظاهرات لليوم الثالث على التوالى فى عدد من المحافظات الإيرانية؛ احتجاجا على غلاء المعيشة. وبحسب ما نقلت وكالة رويترز، فقد شهدت محافظة كرمنشاه، غربى البلاد، مظاهرة نظمها عدد كبير من المحتجين، فضلا عن مظاهرات مماثلة فى مدينتى مشهد وكاشمر شمال شرقى البلاد، وأيضا فى مناطق الأهواز وقم وأصفهان ورشت وزاهدان. وردد المتظاهرون هتافات ضد روحانى، وحكومته من قبيل «يسقط الديكتاتور» و«يسقط روحانى»، وذلك وسط تدخل من عناصر الأمن والشرطة.

من جهته قال إسحاق جيهانجيرى النائب الأول للرئيس روحانى، إن «هذه المظاهرات لها أسباب أخرى (لم يحددها)». كما قال نائب رئيس دائرة أمن طهران، محسن نسيج همدانى، فى تصريحات، إن «هتافات المتظاهرين تصب فى منفعة أعداء إيران»، متوعدا بالتصدى لها.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المتظاهرين الذين تجمعوا فى إحدى ساحات العاصمة طهران، بعد أن رفضوا إخلاء المكان. وجاء ذلك غداة اعتقال 52 شخصا فى مدينة مشهد، احتجاجا على غلاء الأسعار وتراجع الأوضاع الاقتصادية فى عموم البلاد.