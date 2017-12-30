الأرصاد: الطقس غدا مائل للبرودة على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 17

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وحلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة ـمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 17

وسط الدلتا 11 16

الإسكندرية 08 17

بلطيم 10 17

مطروح 09 15

السلوم 06 16

سيوة 06 14

بورسعيد 12 18

دمياط 11 18

العريش 08 19

رفح 08 19

الإسماعيلية 09 18

السويس 10 18

رأس سدر 09 19

نخل 05 18

نويبع 15 19

طابا 12 19

كاترين 04 14

الطور 12 15

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 14 22

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 17

بنى سويف 12 16

المنيا 06 16

أسيوط 07 17

سوهاج 08 18

قنا 09 19

الأقصر 10 20

أسوان 11 21

أبوسمبل 12 20

الوادى الجديد 09 19

شلاتين 16 22

ابو رماد 16 22

راس حدربة 15 21

حلايب 18 20