أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، اليوم السبت، أن 5 مدنيين إيرانيين قتلوا برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات في مدينة دورود غربي إيران.

وذكر مجلس المقاومة الإيرانية - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أنه أصيب أيضا آخرون بجروح إثر إطلاق قوات الأمن الإيراني الرصاص على محتجين في غرب إيران في ثالث يوم من المظاهرات الحاشدة في معظم مناطق البلاد.

وكان آلاف المتظاهرين احتجوا لليوم الثالث على التوالي في طهران وغيرها من المدن الإيرانية على الغلاء والفساد.

#IranProtests: Five People Killed and Injured, in Anti Regime Demonstrations in Lorestan



The names of Four victims are: Mohammad Choubak, Mohsen Virayeshi, Hossein Rashnou, Hamzeh Lashni. #FreeIran #RegimeChange #Iran pic.twitter.com/zGTTHkvcrV