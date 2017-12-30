المرصد السوري: مقتل قرابة 40 ألف شخص بينهم 10 آلاف مدني في سوريا خلال 2017

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 40 ألف شخص بينهم أكثر من 10آلاف مدني قتلوا في سوريا خلال عام 2017.

وأوضح المرصد الحقوقي، مقره لندن، وفقا لقناة «العربية الحدث» الإخبارية اليوم السبت، أن هذا العدد شمل 2923 جنديا من قوات الجيش السوري و4994 مسلحا معظمهم من تنظيم «داعش» الإرهابي وجبهة النصرة، مشيرا إلى أن من بين القتلى المدنيين 2109 أطفال و1492 امرأة.

وأشار إلى أن نحو 212 عنصرا من حزب الله اللبناني المتحالف مع الحكومة السورية، لقوا حتفهم أيضا في أعمال العنف، لافتا إلى أن هناك انقلابا خلال هذا العام في مناطق السيطرة لصالح قوات الجيش السوري مقابل تقهقر «داعش» وتراجع مناطقه من نصف أراضي سوريا إلى 3% من الجغرافيا السورية.