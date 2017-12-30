الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة عطشان و4 قرى بريف حماة

استعادت وحدات الجيش السوري، اليوم السبت، السيطرة على بلدة عطشان و4 قرى وعدد من التلال الاستراتيجية الحاكمة بريف حماة الشمالي الشرقي، بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) فيها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: إن "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت عملياتها القتالية ضد تنظيم فتح الشام والمجموعات التابعة له بريف حماة الشمالي الشرقي، واستعادت السيطرة على بلدات وقرى عطشان والحمدانية والسلومية وأبو عمر والناصرية"، لافتا إلى أن وحدات الجيش أحكمت سيطرتها أيضا على تلال الزعتر ومرق وجدوعة بعد تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وسط انهيار كبير في معنوياتها وفرارها أمام ضربات الجيش السوري.

وأوضح المصدر أن وحدات الهندسة في الجيش السوري تقوم بتمشيط المناطق المحررة وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها المجموعات الإرهابية في الطرقات والمحاور والمنشآت.

وكانت وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوى الرديفة استعادت السيطرة - أمس - على قرية أبو دالي بريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم فتح الشام فيها.