ضبط عاطل لاتهامه بفرض إتاوة على قائدي سيارات الأجرة بحدائق القبة

ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطل لاتهامه بفرض إتاوات على قائدي السيارات الأجرة بموقف سيرفيس بحدائق القبة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأمر مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها فرض حسام رمضان، 25 عامًا، عاطل، إتاوات على قائدي السيارات الأجرة بموقف سرفيس خط "الزاويةـ الخصوص" الكائن شارع بور سعيد بحدائق القبة وتحصله منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارتة" بدون وجه حق.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه حال تحصيله مبلغ 5 جنيهات من كل سيارة أجرة داخل الموقف بدون وجه حق، وعُثر بحوزته على مبلغ مالي 20 جنيهًا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.