«جيبوتي» تمنح رئيس الأكاديمية العربية «وسام الاستقلال»

منح رئيس وزارء دولة جيبوتي عبدالقادر كامل، وسام الاستقلال لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار؛ تقديراً لجهوده في تطوير وتنمية العملية التعليمية، خاصة بقطاع النقل البحري.

هذا بالإضافة إلى حرص «عبدالغفار» على دعم المبادرات الابتكارية التي تسهم في تنمية المجتمع، وتشجيعه للأنشطة التي تحفز الإبداع، وتطور الأداء في مختلف القطاعات والنشاطات، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الأكاديمية، اليوم السبت.

وأعرب «عبدالغفار»، عن سعادته بالتكريم، قائلاً: «ستبقى هذه الذكرى خالدة»، متوجها بالشكر إلى القيادة السياسية في دولة جيبوتي، وذلك على هامش بحث سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية والتعليم الجامعي، وكذلك قطاع النقل البحري.