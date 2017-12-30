«عبد الغفار»: الجهات الأمنية لا تتدخل في الجامعات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يستهدف تغيير الآراء السلبية لدى بعض شباب الجامعات عن الدولة وزيادة الانتماء الوطني لديهم من خلال الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، مؤكدًا: «لا يوجد مشكلة في التعبير عن الرأي بطريقة سلمية داخل الجامعات، والحريات الآن أكبر بكثير من ذي قبل».

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقائه ببرنامج «كلام تاني»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامية رشا نبيل، مساء أمس الجمعة، أن الجهات الأمنية لا تتدخل في الجامعات ولا في انتخابات الاتحادات الطلابية، متابعًا أن 23 ألف طالب فقط تقدموا للانتخابات، وأرى أن مطالبهم منطقية جدًا، وحريص على التواصل معهم بشكل مستمر».

وعن الطلاب المقبوض عليهم في قضايا سياسية، أوضح: «أن الوزارة لا تملك أن تفعل أي شيء في قضايا الطلبة المحبوسين، فنحن نعيش في دولة قانون، والأمر متروك للقضاء، لكن جميع حقوقهم في التعليم وحضور الامتحانات مكفولة»، مستطردًا: «نرى جميعًا مؤامرات يومية تحاك ضد الدولة المصرية، وعلينا التكاتف لمواجهتها، والعمل الجاد حتى نتقدم».