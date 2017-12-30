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عمليات دجلة العراقية تدمر منظومة إنترنت «داعش» شمال شرق ديالي

بغداد - أ ش أ
نشر فى : السبت 30 ديسمبر 2017 - 1:05 م | آخر تحديث : السبت 30 ديسمبر 2017 - 1:05 م

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، أمس الجمعة، تدمير منظومة «إنترنت داعش» بعملية نوعية لطيران الجيش العراقي شمال شرقي ديالي.

وقال «العزاوي»، في تصريحات أوردتها قناة «السومرية نيوز» العراقية، إن طيران الجيش نفذ عملية نوعية في عمق وادي ثلاب شمال شرقي بعقوبة أسفرت عن تدمير ثلاث مضافات أرضية لتنظيم «داعش» الإرهابي، مشيرًا إلى أن أحد المضافات كانت تضم منظومة إنترنت التنظيم.

وأضاف أن التمشيط الجوي الدقيق لطيران الجيش قاد إلى كشف 3 مولدات كبيرة لـ«داعش»، كانت تزود مضافاته بالطاقة الكهربائية وتم تدميرها بالكامل.

على جانب آخر، أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي محور تكريت عن تحرير مختطف وتسليمه إلى قيادة عمليات صلاح الدين، مشيرة إلى إلقاء القبض على الخاطفين.


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