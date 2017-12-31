الحرس الثوري الإيراني: الأعداء يحاولون قلب نظام الحكم

اعتبر الحرس الثوري الإيراني، السبت، أن "الأعداء يحاولون قلب نظام الحكم"، حسب وصفهم، في إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية، وذلك في ظل تواصل الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي في مدن إيرانية بسبب الأوضاع الاقتصادية، تزامنت مع ذكرى احتجاجات معارضة في ديسمبر 2009، التي عُرفت إعلاميا باسم "الثورة الخضراء".

وقال مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري رمضان شريف، حسبما ذكر موقع شبكة «سي إن إن» الإخبارية، إن "الأعداء ومنذ انتصار الثورة الإسلامية يسعون بشتى الحجج والأساليب إلى قلب نظام الجمهورية الإسلامية وما زالوا يتابعون هذا الهدف"، وأضاف: "الأعداء يؤمنون بأن الثورة الإسلامية يمكن أن تشكل نموذجا تستلهم منه جميع شعوب العالم، مما يفشل مخططاتهم ومن هنا فقد وضعوا قلب نظام الجمهورية الإسلامية في نصب أعينهم".

ورأى شريف أن "الثورة الإسلامية تواجه أعداء أقوياء سعوا منذ بداية الثورة إلى دق إسفين بين النظام السياسي والحكومة والشعب الإيراني". وقال إن "هؤلاء الأعداء سرعان ما أدركوا أنهم غير قادرين على الفصل بين هذه الأركان الثلاثة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف شريف أن "الأعداء بذلوا قصارى جهدهم من أجل إضعاف الأسرة من خلال القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي فيما عمدوا من جهة أخرى إلى زيادة هجماتهم على مكانة القيادة وولاية الفقيه". وأكد على "ضرورة الوعي أمام مخططات وأهمية إنشاء منظومة إعلامية شاملة لمتابعة منجزات النظام الإسلامي في مختلف النواحي وبعيدا عن التوجهات والتيارات السياسية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك "الكثير من التقارير حول مظاهرات سلمية لمواطنين إيرانيين فاض بهم الكيل من فساد النظام وتبديده لثروات البلاد في تمويل الإرهاب في الخارج". وأضاف ترامب في تغريدة له فجر السبت: "على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك حق التعبير.. العالم يراقب".

ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على الرئيس الأمريكي، قائلا إن طهران تعتبر تصريحات ترامب "سخيفة وعديمة القيمة" وإن الإيرانيين "لا يعيرون اهتماما لمزاعمه". واتهم قاسمي الرئيس الأمريكي بـ"الحقد" على الإيرانيين وتقديم "دعم انتهازي ومخادع" للاحتجاجات.