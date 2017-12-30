«طلق صناعي» ينتظر الموافقات النهائية للعرض على الجمهور

قال زيد الكردي، المدير العام لشركات دولار فيلم ونيوسينشري للإنتاج السينمائي، إن فيلمها الجديد "طلق صناعي"، مازال في انتظار صدور التصاريح اللازمة من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، للعرض على الجمهور، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "الكردي"، في تصريحات خاصة: «جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، في أفضل حالاته وأن رئيسه الذي نعتز به، ونقدره، هو من المدافعين عن حرية الإبداع».

وأوضح أن سبب التأخير هو إجراءات روتينية لا أكثر ولا أقل، وأن الرقابة شاهدت الفيلم أكثر من مرة، وكان لها بعض الملاحظات التي استجاب لها صناع الفيلم.

يُذكر أن فيلم "طلق صناعي"، المنتظر عرضه خلال الأيام المقبلة تدور أحداثه في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتمت كتابته عام 2012، ويكشف عن معاناة المصريين والدولة في تلك المرحلة، والتي دفعت الكثير منهم للتفكير في الهجرة، وهذا ما ترصده أحداث الفيلم في إطار كوميدي مشوق.

الفيلم من تأليف الثلاثي محمد وشيرين وخالد دياب، وبطولة الفنانة حورية فرغلي، وماجد الكدواني، ويشارك في العمل نخبة من الفنانيين والنجوم من بينهم بيومي فؤاد، سيد رجب، مصطفى خاطر، مي كساب، وإخراج خالد دياب، ولاقى إعجاب واستحسان الجمهور والنقاد خلال عرضه في مهرجان دبي السينمائي الدولي.