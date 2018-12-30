رئيس وزراء اليابان يأمل فى مناقشة معاهدة سلام مع بوتين

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن أمله في إجراء مناقشة تفصيلية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن معاهدة سلام بين البلدين وذلك خلال لقائهما الشهر المقبل.

وكان آبي وبوتين قد اتفقا الشهر الماضي على تسريع محادثات معاهدة السلام من خلال التوصل إلى أرضية مشتركة لحل النزاع الإقليمي حول الجزر التي تخضع لسيطرة روسيا بينما تقول اليابان إنها تمتلكها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت اليابان تستطيع معالجة قلق بوتين بشأن إمكانية إنشاء قاعدة تابعة للقوات الأمريكية على أي من الجزر في حال تسليمها لليابان، قال آبي إن حكومته لم تحصل حتى الآن على موافقة الولايات المتحدة لإبقائها خالية من التواجد العسكري الأمريكي.

وتسعى طوكيو وموسكو إلى إحراز التقدم في محادثات معاهدة السلام القائمة على أساس الإعلان المشترك لعام 1956، والذي ينص على أن جزيرتي شيكوتان وهابوماي -وهما جزيرتين من الجزر الأربعة الخاضعة لروسيا قبالة هوكايدو والتي استولى عليها الاتحاد السوفيتي بعد استسلام اليابان في أغسطس 1945 إبان الحرب العالمية الثانية- يتم تسليمهما لليابان بعد إبرام معاهدة سلام.

كما أكد آبي أن الرئيس بوتين لديه إصرار شديد لتوقيع معاهدة السلام.

يُشار إلى أنه من المقرر أن يقوم آبي بزيارة لروسيا في 21 يناير المقبل لعقد قمة مع بوتين ، وتحول التركيز في المحادثات اليابانية - الروسية خلال الأشهر الأخيرة إلى وضع الجزر -المعروفة باسم الأراضي الشمالية في اليابان وجزر كوريل الجنوبية في روسيا- بعد أن قامت البلدان بتعزيز خطوات بناء الثقة في التعاون الاقتصادي.