مقتل 16 مسلحا داعشيا فى أفغانستان

لقى 16 مسلحًا على الأقل تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، اليوم الأحد، مصرعهم في خراسان شرقى أفغانستان، وذلك في أحدث عمليات للقوات الخاصة الأفغانية بإقليم نانجارهار.

نقلت وكالة أنباء «خاما برس» الإخبارية الأفغانية عن الجيش الأفغاني في شرق البلاد، إن القتلى كان بينهم قائد ينتمي للجماعة الإرهابية.

وأفاد بيان صادر عن الجيش الأفغانى، أن وحدة تابعة للجيش نفذت العملية في منطقة شينجي بآتشين، وأن القوات الجوية قدمت دعمًا جويًا للقوات المشاركة فى العملية، وأوضح البيان أن العملية تمت دون سقوط ضحايا من أفراد الأمن والسكان المحليين.