كيف كان 2018؟ الشروق حاولت الإجابة على هذا السؤال، لقد كان عامًا مليئًا بالمؤتمرات والمنتديات والحوادث والجرائم، والفتاوى الجدلية والآراء الفقهية والمواقف السياسية، وظهرت فيه أيضًا لمحات ساخرة ومواقف مضحكة وأعمال فنية متعددة، كما ودّع الساحة الفنية مجموعة من الفنانين البارزين.

الشروق حاولت رصد أبرز محطات 2018، وتركنا لكم الإجابة عن وصف للعام.

يمكنكم مطالعة أبرز تقارير الحصاد السنوي التي أعدتها الشروق، وشاركونا بانطباعكم عن العام..

«حصاد 2018».. البترول تعلن الاكتفاء الذاتي من الغاز.. وكشفين جديدين

حصاد 2018.. «الشروق» ترصد جهود مصر في القضية الفلسطينية خلال العام

حصاد 2018: «الشروق» ترصد أبرز الحوادث والجرائم.. «أطفال المريوطية وغريق ستانلي وجريمة الرحاب وغيرهم»

حصاد 2018: أبرز شائعات العام: الأطعمة البلاستيك.. وإيقاف العلاج على نفقة الدولة

حصاد 2018.. «الشروق» ترصد أبرز إجراءات الإصلاح الاقتصادي لخفض عجز الموازنة

حصاد 2018.. الشروق ترصد أبرز محطات عام الأزمات الدبلوماسية وسحب السفراء

حصاد 2018.. «الشروق» ترصد ما قدمته الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة في عامهم

حصاد 2018.. «الشروق» ترصد المبادرات الخدمية من «عنيك في عنينا» إلى «100 مليون صحة»

حصاد 2018.. «الشروق» ترصد أبرز العمليات الإرهابية التي هزت العالم

حصاد 2018.. «الشروق» ترصد جهود الدولة لدعم المرأة المصرية.. مناصب رسمية وحملات قومية

حصاد 2018: قضايا دينية أثارت الجدل.. هلال رمضان والزواج المبكر والمساواة في المواريث

حصاد 2018.. أبرز فيديوهات العام من «وأنا بقولك هنطلع حصالة» إلى «انتظروني أنا مش جاي»

حصاد 2018: أبرز رسائل السيسي للمصريين: ارفعوا رؤوسكم.. واستقرار مصر ثمنه حياتي

حصاد 2018.. الشروق ترصد جولات السيسي الخارجية: 16 زيارة لدول العالم

حصاد 2018.. «الشروق» ترصد أبرز أزمات العام: صفر المونديال وتصدير الكلاب وصوت حمو بيكا

حصاد 2018.. الشروق ترصد محطات عام الاكتشافات الأثرية واسترداد مئات القطع المهربة

حصاد 2018.. استهداف أتوبيس المريوطية وحوادث أخرى لم تثن مصر عن دحر الإرهاب

حصاد 2018.. فعاليات شهدها السيسي: من قداس عيد الميلاد حتى قادرون باختلاف

حصاد 2018.. 6 ألعاب إلكترونية تخترق عقول مراهقي العالم.. إحداها «تعرف عنك كل شىء»

حصاد 2018.. 10 سياسيات على القمة من أمريكا إلى أفريقيا.. تعرف عليهن

حصاد 2018.. بالصور 10 زيجات أبهرت العالم

حصاد 2018.. هزيمة «الهيموفيليا» وتراجع استهلاك «الأفيون» أبرز التطورات في مجال الصحة

حصاد 2018.. عام مليء بانتحارات أسفل عجلات المترو

حصاد 2018.. 8 وزيرات لأول مرة في حكومات مصر المتتالية

حصاد 2018 بالصور- أغرب إطلالات الفنانات العربيات لعام 2018

حصاد 2018.. 6 اكتشافات لـ«ناسا».. بينها كوكب قزم وجبل جليدي مذهل

حصاد 2018.. أبرز 15 صورة جذبت أنظار العالم

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حصاد 2018.. 5 جرائم عالمية مازالت نهاياتها مفتوحة



حصاد 2018.. 10 زيارات مفاجئة للسيسي خلال العام

حصاد 2018: 14 واقعة شهدها العالم لأول مرة.. أبرزها رفع علم إسرائيل في دولة عربية



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