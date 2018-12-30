انتقادات لمعرض هولندي حول الفن والتصميم في الحقبة النازية

واجه معرض من المقرر إقامته في هولندا حول الفن والتصميم إبان الحقبة النازية، انتقادات داخل البلاد.

وانتقد الاتحاد الهولندي لمناهضة الفاشية (AFVN) المعرض الذي أعلن عنه "متحف التصميم" في مدينة دين بوش الهولندية، ووصفه بـ"المستفز".

وطالب الاتحاد في بيان أصدره اليوم السبت إدارة المدينة بالتدخل لوقف المعرض.

ويخطط المتحف لإقامة المعرض الذي يدور حول الفن والتصميم في الرايخ الثالث الألماني، وذلك خلال الفترة من من 14 سبتمبر 2019 إلى 20 يناير 2020.

وبحسب بيانات مدير المتحف، تيمو دي رييك، سيضم المعرض إلى جانب الفنون المرئية، مقتنيات تصاميم تتعلق بسيارات "فولكسفاجن" وقطع أثاث وملصقات دعائية وصورا لمسيرات حاشدة وصليب معقوف.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" عن دي رييك قوله: "إنه إغراء بحت، مثل هذا المعرض لا يمكن أن يقام هناك (في ألمانيا)"، مضيفا أن الهدف من المعرض إظهار كيف يمكن استخدام التصميم والفن بشكل سلبي.

وذكر المتحف على موقعه الإلكتروني أن المعرض سيقدم "معروضات أساسية" من متاحف ألمانية كبرى، مثل المتحف التاريخي في برلين ومعهد التاريخ المعاصر في ميونخ.

وأبدت مديرة المركز الهولندي للتوثيق والمعلومات "إسرائيل في لاهاي"، هانا لودن، رد فعل متحفظ إزاء خطط إقامة المعرض، وقالت: "من الجيد أن تشرح كيف يمكن للدعاية أن تتلاعب بالناس، إلا أن مثل هذا المعرض يتطلب تعاملا حذرا".