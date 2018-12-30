مواطنة بريطانية تقول إنها تعرضت للاغتصاب في فندق بالهند

ذكر مسؤولون اليوم الأحد أن الشرطة الهندية بدأت تحقيقا بعد أن ذكرت مواطنة بريطانية أنها تعرضت للاغتصاب من قبل موظف بالفندق الذي كانت تقيم فيه.

وذكرت المرأة التي وصلت إلى مدينة "شانديجاره شمال البلاد مؤخرا وكانت تقيم في فندق مع رفيق أنها تعرضت للاغتصاب من قبل موظف عندما توجهت إلى منتجع صحي.

وقال مسؤول الشرطة المحلية، لاخبير سينج "لقد سجلنا قضية اغتصاب بعد أن قدمت المرأة الشكوى يوم الخميس الماضي بعدها تم تسجيل أقوالها من قبل القاضي".

ويمثل العنف الجنسي محور اهتمام شعبي في الهند منذ اغتصاب جماعي مميت لطالبة على متن حافلة في نيودلهي في كانون أول/ديسمبر 2012 .

لكن الجرائم الجنسية مازالت مستمرة بلا هوادة وسط مخاوف بشأن الافتقار إلى السلامة للنساء في الدولة الواقعة جنوب آسيا.