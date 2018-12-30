تأجيل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان إلى يوليو القادم

أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، اليوم الأحد، تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى يوم 20 يوليو القادم، علما بأنه كان مقررا إجراؤها في أبريل.

وقال رئيس اللجنة عبد البديع سيد، في تصريح أوردته وكالة أنباء "خامة-برس" الأفغانية: "لن نتمكن من إجراء الانتخابات في الموعد المُقرر لها نظرًا للمسائل التي تواجهها لجنة الانتخابات حاليًا"، موضحًا أن الأزمات الأمنية والتقنية من بين المشكلات الأساسية التي تمنع اللجنة من إجراء الانتخابات في موعدها.

يُذكر أن السلطات الانتخابية الأفغانية درست، في وقت سابق من الشهر الجاري، إرجاء الانتخابات الرئاسية المُقررة في أبريل لمدة شهرين، لتفادى تكرار الفوضى التي شهدتها الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي.