وفاة كاتبة ومعلقة أمريكية عن عمر 26 عاما بأنفلونزا الخنازير

توفيت الكاتبة والمعلقة الأمريكية بري بايتون عن عمر ناهز 26 عاما إثر إصابتها بالمرض بصورة مفاجئة.

وذكرت صحيفة (يو.أس.توداي) الأمريكية أن صديقة لها عثرت عليها فاقدة الوعي، وقد توفيت لاحقا في المستشفى حيث تبين أنها كانت تعاني من أنفلونزا (أتش 1 أن 1) والتهاب السحايا.

وكانت بايتون قد عملت لعدة صحف ومجلات كما ظهرت كمعلقة على شاشات قنوات تليفزيونية كبرى منها (فوكس نيوز) و(سي.إن.إن) و(بي.بي.سي.). وقد نعى عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الإعلامية الكاتبة بايتون.

يذكر أنH1N1 هو سلالة من فيروس الأنفلونزا وقد أعلنته منظمة الصحة العالمية كوباء في عام 2009، حيث أصبح معروفا شعبيا بأنفلونزا الخنازير.