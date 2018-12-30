دائمًا ما تلجأ الفتيات التي تهتم بجمالها إلى استخدام العديد من الوسائل التي تشعر بأنها تُضفي عليها المزيد من الجمال، ومن أهم هذه الوسائل الإكسسوارات التي ترتديها الفتيات عندما تقوم بتجهيز نفسها للخروج من المنزل لقضاء مناسبة، وعادة ما تشعر الفتاة بالقلق عندما ترى إكسسواراتها تغير لونها وتعرضت للصدأ.

وفي هذا التقرير تستعرض "الشروق" لكي عزيزتي المرأة أهم النصائح للحفاظ على الإكسسورات من التلف والصدأ:

-يجب خلع الاكسسورات قبل غسل الأيدي والوجه، مع الحرص على عدم تعرضها للبلل أو الرطوبة.

-تجنبي تعرض الاكسسورات إلى سبراي الشعر والماكياج والكريمات والعطور أو أيًا من المنتجات التجميلية التي تحتوي على كيماويات حتى لا تتعرض للتغير نوعها أو التلف.

- خلع الإكسسوارات من الرقبة أو الأيدي أو الأصابع عند الاستحمام.

- من أهم طرق حماية الاكسسورات من تغيير لونها هي حفظها في أماكن محكمة الغلق مثل الصناديق المبطنة وذلك لتجنب تعرضها للهواء الطلق.

-يجب تخزين الاكسسورات بطريقة منظمة بحيث تتجنب احتكاك القطع ببعضها البعض، فحاولي تصنيفهم بحسب الخامات أي وضع النحاس معًا ووضع الفضيات معًا.

-يجب تنظيف الاكسسورات بانتظام لكي لا يترسب عليها أي شوائب تعمل على تغير لونها.

-من الأفضل وضع طبقة من طلاء الأظافر "الشفاف" على الجهة الداخلية لقطعة الإكسسوار، لأنها ستكن بمثابة طبقة عازلة للعرق مما يعمل على الحفاظ على لون الاكسسوار.

-استخدام المياه الغازية أو معجون الأسنان أو الملح يساعد على تخلص الاكسسوارات من الصدأ.