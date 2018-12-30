القبض على 8 أشخاص خلال محاولة اجتياز الحدود التونسية

تمكنت القوات التابعة للحرس الوطني بمدينة قابس التونسية، اليوم الأحد، من القبض على 8 أشخاص أثناء محاولة اجتياز الحدود البحرية للبلاد بطريقة غير شرعية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، اليوم، أن قوات الأمن داهمت منزلا بمنطقة مطماطة، وقبضت على 3 أشخاص كانوا يعتزمون تنظيم عملية اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية باتجاه أوروبا، كما تحفظت على 3 محركات بحرية مسروقة.

وأشار البيان إلى أن القوات تمكنت أيضا من ضبط قارب مطاطي بسواحل قليبية التونسية، يحمل 5 أشخاص تونسيين كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية باتجاه إيطاليا.

وتم التحفظ عليهم وإحالتهم إلى النيابة التي أمرت باتخاذ الإجراءات كافة تجاههم، وتوجيه إليهم تهمة تشكيل تنظيم لمغادرة البلاد عن الطريق الحدود البحرية بطريقة غير شرعية.