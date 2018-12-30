عادل إمام ضحية تشابه الأسماء فى «فالنتينو»

يلعب دور زوج الاثنين لأول مرة.. والمسلسل يذاع حصريًا على قنوات cbc

يعود الفنان عادل إمام للكوميديا من جديد فى موسم رمضان المقبل، من خلال مسلسل «فالنتينو» الذى يشهد اول تعاون بينه وبين المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر.

ورغم النجاح الكبير الذى حققه مسلسله «عوالم خفية» فى شهر رمضان الماضى، الذى شهد ابتعاد «الزعيم» عن الكوميديا، حيث ينتمى المسلسل لدراما التشويق والإثارة وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى يستعرض مشاكل المجتمع، فإن عادل إمام رفض فكرة الاستمرار فى هذا الخط، وأصر على العودة سريعا للكوميديا، ايمانا منه باهمية رسم البسمة على وجوه الناس، وعلى الفور جرى البحث عن أكثر من فكرة تحقق مطالب «الزعيم».

فى البداية استقر الفنان عادل امام على فكرة للمؤلف والفنان محمود البزاوى، وتم الاتفاق مع نفس فريق ورشة كتابة مسلسله «عوالم خفية» والذى يضم كلا من أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، لكتابة السيناريو والحوار، لكن مازالت المفاوضات مع الرقابة بشأن العمل لم تحسم بعد، بعد ان تسلمت المعالجة الدرامية للمسلسل والحلقات الأولى منه، خاصة ان احداثه تدور حول طبيب نفسى يعمل برئاسة الجمهورية، ويشرف على علاج رئيس الجمهورية من أمراض نفسية مختلفة، فقرر المخرج والمنتج رامى امام تأجيل هذا العمل لـ 2020، لحين انتهاء المفاوضات مع الرقابة ولإيجاد مخرج درامى مناسب للعمل، واستخراج جميع التصاريح اللازمة لتصوير المسلسل، وعلى الفور بدأت مرحلة بحث جديدة عن فكرة كوميدية مناسبة.

وجاءت الفكرة عن طريق الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، من خلال مسلسل «فالنتينو» وهو لقب بطل العمل، والذى يلعب فيه الفنان عادل امام دور رجل يجمع بين أكثر من زوجة فى وقت واحد، وهو الدور الذى يلعبه لأول مرة سواء على مستوى الدراما او السينما.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل يدعى نور عبدالمجيد فالنتينو، مدير لإحدى مدارس الانترناشيونال، متزوج وله 3 أبناء، وزوجته امرأة متسلطة، وبسبب تشابه اسمه مع اسم سيدة مطلوب القبض عليها، يتورط فى العديد من المشاكل، فيقرر البحث عنها وتسليمها للشرطة، لينقذ نفسه من المشاكل العديدة التى يقع، لكن المفاجأة انه يقع فى حبها ويقرر الزواج منها ومساندتها فى المشكلة التى تواجهها مع طليقها، ويختار لها سكنا بجوار زوجته الأولى السيدة المتسلطة، وتدور الاحداث فى اطار كوميدى ويتضمن العمل العديد من المفاجآت غير المتوقعة.

المسلسل يذاع حصريا على شبكة قنوات cbc، التى تنفرد بإذاعة مسلسلات الزعيم منذ الموسم الماضى. وهو من انتاج شركة ماجنوم للانتاج الفنى برئاسة رامى امام الذى تعاقد مع مجموعة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسى لعرض مسلسل عادل إمام لرمضان 2019 على إحدى قنواتها.