البشير: الحكومة لن تسمح لأي مُخرب بالمساس بمكتسبات الشعب وزعزعة الاستقرار

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، أن الحكومة لن تسمح لأي مخرب بالمساس بمكتسبات الشعب، وزعزعة الأمن والاستقرار، وأن السودان لن يركع لأي عميل.

وقال البشير ، خلال كلمته فى اللقاء الجامع مع قيادات الشرطة، اليوم، إن التخريب والتدمير والنهب يزيد من المشكلة الاقتصادية ولا يؤدي إلى حلها، بحسب وسائل إعلام سودانية.

وأضاف البشير أن السودان يواجه تحديًا اقتصاديًا، ولكنه رغم الظروف التي يمر بها أفضل من غيره وفيه أمان واستقرار، قائلا إنه بالإمكانيات التي يتمتع بها السودان وموارده البشرية نستطيع تجاوز التحديات.

وتابع أن السلطة ليست حكرًا على حزب، وأن الحوار الذي انتهجه السودان أصبح تجربة تقتدي بها الدول، مشيرا إلى أن الشرطة تؤدي واجبًا عظيمًا وغاليًا، وأن الأمن سلعة غالية، مؤكدًا رضاه التام عن الأداء الشرطي بالبلاد.

وكانت قد أعلنت الحكومة عن مقتل 19 شخصا خلال هذه الاحتجاجات، فيما أعلن زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، أن عدد القتلى 22 شخصا.