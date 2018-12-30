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بالفيديو.. ظهور 3 شموس بسماء روسيا في ظاهرة نادرة

إيفون مدحت
نشر فى : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 1:30 ص | آخر تحديث : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 1:34 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء أمس السبت، فيديو يصور ظهور ثلاثة شموس في سماء مدينة يكاتيرينبورغ الروسية.

وأوضحت القناة، أن هذه الظاهرة الطبيعية الفريدة تسمى "هالة ضوئية"، متابعة أنها تحدث بسبب انعكاس الضوء على بلورات الثلج في الهواء.


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