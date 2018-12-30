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مطاعم واشنطن تقدم وجبات مجانية للموظفين الفيدراليين بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية

واشنطن - أ ش أ:
نشر فى : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 11:19 م | آخر تحديث : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 11:19 م

بدأت بعض المطاعم بمدينة واشنطن الأمريكية، تقديم وجبات مجانية للموظفين الفيدراليين الذين يعملون بدون أجر؛ بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي دخل يومه التاسع.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته اليوم الأحد، أن هذه المطاعم تبادر بتقديم الوجبات الساخنة للموظفين الفيدراليين فور إبراز بطاقات الهوية، وذلك في إطار المشاركة الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن الخلافات القائمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والديمقراطيين، بسبب تمويل الجدار الحدودي، أدت إلى إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية لليوم التاسع، الأمر الذي أجبر نحو 800 ألف موظف فيدرالي على العمل بدون أجر، حيث يطالب ترامب بتوفير 5 مليارات دولار لتمويل إقامة الجدار الحدودي مع المكسيك، فيما يعرض الديمقراطيون مبلغا أقل كثيرا.

وكان ترامب قد هدد، أمس الأول الجمعة، بإغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك بالكامل حال استمرار الديمقراطيين في عرقلة تمويل الجدار الحدودي.

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