مقتل 3 أشخاص في انهيار أرضي في فيتنام

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن 3 أشخاص قُتلوا في انهيار أرضي بجنوب وسط فيتنام صباح اليوم الأحد.

وقال موقع "في.إن.إكسبرس" الإخباري إن الانهيار الأرضي وقع حوالي الساعة 1 صباحا، في قرية خانه تانه نام بإقليم خانه هوا، مما أسفر عن تدمير منزل الضحايا.

وتم تحديد هوية الضحايا، الذين لم تكشف السلطات عن أسمائهم، من قبل رئيس المنطقة وهم امرأتان 52 عاما و21 عاما، وطفلة 11 شهرا، وجميعهم من نفس الأسرة. ونجا 3 آخرون من نفس الأسرة.

وجاء الانهيار الأرضي في أعقاب أيام من سقوط أمطار غزيرة في المنطقة.

ومن المتوقع سقوط المزيد من الأمطار خلال هذا الأسبوع، حيث تتضرر المنطقة من منخفض استوائي، مما يزيد مخاطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.