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استئناف الرحلات الجوية في مطار ألماني بعد اقتحام سيارة منطقة تحميل الطائرات

برلين - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 3:07 ص | آخر تحديث : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 3:07 ص

استؤنفت حركة الطيران في مطار هانوفر شمالي ألمانيا أمس السبت، وذلك في أعقاب قيام رجل باقتحام بوابة بالمطار بمركبته وقيادتها في منطقة التحميل وانتظار الطائرات.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل، في منتصف العشرينات من عمره، كان يقود مركبته طراز (بي.إم.دبليو) فضية اللون وتحمل لوحات بولندية اخترق بوابة في المنطقة الجنوبية من المطار ثم حاول ملاحقة طائرة خلال هبوطها في المدرج.

وتمكنت عناصر الشرطة من إيقاف السيارة، وتم احتجاز السائق. وفي وقت لاحق، أظهر اختبار تعاطي المخدرات أنه كان تحت تأثير الكوكايين والأمفيتامينات.

ولا يزال دافع الشاب غير واضح. وقالت الشرطة انه لا يوجد دليل على أن الحادث له علاقة بعمليات إرهابية.

ولم يصب أحد في الحادث.

وبعد الانتهاء من تفتيش المركبة، أعلنت الشرطة أنه لم يتم العثور على أي مواد خطرة داخلها.


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