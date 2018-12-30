الأحد 30 ديسمبر 2018 11:15 م القاهرة القاهرة 14.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

خطة أمنية مكثفة في الجزائر لتأمين الاحتفالات بالعام الجديد

الجزائر - أ ش أ:
نشر فى : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 10:48 م | آخر تحديث : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 10:48 م

وضعت قيادة الدرك الوطني الجزائري، التابع للجيش، خطة أمنية وقائية خاصة باحتفالات نهاية السنة، وذلك بتجنيد الوسائل البشرية والمادية كافة؛ بهدف تأمين الأشخاص والممتلكات و طرق المواصلات.

وذكر بيان لقيادة الدرك الوطني، اليوم الأحد، أن هذه الخطة الأمنية ستشمل كل الولايات الجزائرية الـ48، مؤكدا أن أماكن التجمع والتسلية والمناطق السياحية من الفنادق ومحطات القطار والحافلات، ستكون تحت مراقبة مستمرة.

وأوضح البيان أن هذه الخطة ستضمن سيولة حركة المرور ومراقبة محاور الطرقات، خاصة بمداخل التجمعات السكانية وضواحيها، عن طريق عمليات وقائية ترتكز على توعية مستعملي الطريق فيما يخص التقيد بقواعد القيادة السليمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك