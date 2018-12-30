خطة أمنية مكثفة في الجزائر لتأمين الاحتفالات بالعام الجديد

وضعت قيادة الدرك الوطني الجزائري، التابع للجيش، خطة أمنية وقائية خاصة باحتفالات نهاية السنة، وذلك بتجنيد الوسائل البشرية والمادية كافة؛ بهدف تأمين الأشخاص والممتلكات و طرق المواصلات.

وذكر بيان لقيادة الدرك الوطني، اليوم الأحد، أن هذه الخطة الأمنية ستشمل كل الولايات الجزائرية الـ48، مؤكدا أن أماكن التجمع والتسلية والمناطق السياحية من الفنادق ومحطات القطار والحافلات، ستكون تحت مراقبة مستمرة.

وأوضح البيان أن هذه الخطة ستضمن سيولة حركة المرور ومراقبة محاور الطرقات، خاصة بمداخل التجمعات السكانية وضواحيها، عن طريق عمليات وقائية ترتكز على توعية مستعملي الطريق فيما يخص التقيد بقواعد القيادة السليمة.