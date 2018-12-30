الخارجية الأردنية تؤكد احترام الحكومة لمعاهدة السلام مع إسرائيل

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، إن السفارة الإسرائيلية في عمان اتصلت بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وطلبت إيضاحات حول مرور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فوق العلم الإسرائيلي خلال دخولها مبنى مجمع النقابات المهنية يوم الخميس الماضي لحضور اجتماع رسمي.

وأضاف أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، طلبت اليوم أيضا لقاء القائم بالأعمال في السفارة في تل أبيب لذات الموضوع.

وأوضح القطارنة أنه تم إعلام الجانب الإسرائيلي بأن المبنى خاص وأن الوزيرة دخلته من المدخل الرئيس لحضور اجتماع رسمي. مؤكدًا احترام الحكومة لمعاهدة السلام مع إسرائيل.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع هذا الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية ووفقاً للأصول المرعية في مثل هذه الحالات.

استدعت إسرائيل القائم بأعمال سفير الأردن في إسرائيل، اليوم الأحد، بعد أن شُوهدت وزيرة أردنية تسير على علم إسرائيل بقدميها على الأرض في مقر مجمع النقابات المهنية في عمان.

وتم تصوير وزيرة الإعلام جمانة غنيمات، وهي تخطو على العلم في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث كانت في طريقها إلى اجتماع حسبما تردد.