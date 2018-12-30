رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع سفير موريتانيا أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين

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استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، سفير موريتانيا بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دادي سيدي هيبة، لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بمقر المجلس اليوم .

وتناول اللقاء القضايا الإعلامية ذات الإهتمام المشترك وأعرب سفير موريتانيا خلاله عن تقدير بلاده للتجربة المصرية التي وصفها بالرائدة في الإعلام، وأمله في الاستفادة منها مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه مصر خارجيا في دعم الإعلام العربي والإفريقي.

وأكد رئيس المجلس مكرم محمد أحمد على اهتمام مصر بوجود إعلام عربي وإفريقي مهني قوي وقادر علي المنافسة، مددلا على قوله بتطوير منظومة التدريب بالمجلس وتحويلها إلي أكاديمية أفريقية متخصصة.

وتم الاتفاق علي مشاركة إعلاميون من موريتانيا في الدورات المقبلة التي ينظمها المجلس للدارسين الأفارقة والتي يشارك في دورتها الحالية ممثلون لنحو ٢٢ دولة عربية وافريقية.