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جمارك الفلبين تحقق أكثر من المستهدف مدفوعة بضعف البيزو وزيادة رسوم استيراد النفط

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 2:53 م | آخر تحديث : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 2:53 م

تجاوز مكتب الجمارك الفلبيني هدفه المنقح للإيرادات هذا العام ، مدفوعا بزيادة الرسوم على استيراد النفط وبضعف العملة "بيزو".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للمكتب أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 28% عن العام الماضي لتصل إلى 5ر585 مليار بيزو (1ر11 مليار دولار) ، متجاوزة الهدف المخفض ،وهو 9ر584 مليار بيزو .

ويوفر مكتب الجمارك ،وهو ثاني أكبر هيئة تحقق إيرادات في الدولة، نحو 20% من إيرادات الحكومة.

وكانت الجمارك الفلبينية قد خفضت هدفها لهذا العام بمقدار 10 مليارات بيزو بسبب تأخر في تنفيذ نظام لوسم الوقود يهدف للتصدي لتهريب الوقود ، وفقا لما نقله تقرير في صحيفة "إنكويرر" نشر في 14 كانون أول/ديسمبر عن وزير المالية كارلوس دومينجيز.

وكان تطبيق قانون للضرائب في بداية عام 2018 قد زاد من الضرائب على واردات النفط. ومن ناحية أخرى ، تراجعت قيمة العملة الفلبينية بنسبة 5% أمام الدولار الأمريكي هذا العام .

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