أمريكية تعثر على رماد رفات بشرية داخل دمية دب

عثرت سيدة أمريكية على رماد رفات بشرية في دمية دب أثناء حفلة لتبادل الهدايا في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي. 13) الأمريكية أن راكي ديساي ذهبت إلى حفلة مع أصدقائها، وهناك تلقت الدمية المحشوة كهدية وعادت بها إلى المنزل ثم قررت لاحقا أن تعرف ما بداخل هذا الدب البني الذي يحمل رسم قلب مخيط على صدره.

وقد اكتشفت اسم جمعية مكتوبة على قدمه، وسرعان ما اتصلت بهم لتكتشف أنه ليس دبا عاديا فوجدت بداخله ما يشبه الحصى والصخور الصغيرة ومملوء برفات شخص ما، رغم أن الشركة لم تعرف الشخص الذي اشترى الدمية.

وقالت ديساي - لمحطة تليفزيونية محلية - إنها تسعى الآن لإعادة الدب إلى أصحابه الحقيقيين أي أسرة صاحب الرفات البشرية.