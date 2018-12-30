الجمعيات الأهلية: خلافات حول التأسيس والتمويل بقانون المنظمات

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن قانون تنظيم شؤون الجمعيات الأهلية شمل عدة مواد خلافية جعلت الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه بإعادة النظر فيه، مشيرًا إلى ضرورة أن يتماشى القانون مع الدستور.

وأضاف في تصريحات لفضائية «Dmc»، اليوم الأحد، أن الدستور به موادًا حاسمة، كالمادة التي تنص على حق المواطنين في تأسيس الجمعيات والمنظمات الأهلية وحصولهم على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار بدون تدخل للجهات الإدارية في شؤونها وعدم جواز حل الجمعيات إلا بحكم قضائي، وألا تمارس عملًا سريًا أو عسكريًا، فضلًا عن إلزام مصر بالالتزام بالمعاهدات الدولية الموقعة عليها في هذا الصدد.

وذكر أن الخلاف كان يدور حول التأسيس والتمويل في القانون، وتمسكت الجمعيات بحقها في التأسيس بمجرد الإخطار تماشيًا مع الدستور، على أن ترفع الجهة الإدارية الأمر للمحكمة في حالة وجود مخالفة، موضحًا أنه من حق الجمعيات في التمويل الجيد وغير المشبوه، ومن حق الدولة وأجهزتها الاطمئنان على شفافية التمويل من خلال آلية وضع الأموال في البنك لمدة 30 يومًا للعرض على الجهة الإدارية، وفي حالة عدم الرد تعد موافقة.

وأوضح أن هناك فرقًا بين التمويل والتبرع، فأي جمعية لها الحق في تلقي تبرعًا تلقائيًا بحد أقصى 10 آلاف جنيه، بينما المبالغ الأكبر تكون عن طريق البنك، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على وجود تساهيل لعدم إضاعة أموال على الجمعيات، لذا يرغب في رفع الحد إلى 50 ألف جنيه.

وأشار إلى وجود شبهات ومشاكل كبيرة على التمويل الخارجي للجمعيات، مضيفًا أنه لا مشكلة في تلقي أي جمعية للتمويل، إلا أنه يجب إعلان 3 أمور هي جهة دفع التمويل والجهة التي ستتلقاه والأمور التي سيتم تنفيذها به.

ولفت إلى وجود رقابة إدارية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي على الجمعيات، ورقابة من الجهاز المركزي للمحاسابات والأجهزة الرقابية على التعامل المالي، ورقابة أخرى على الأنشطة المختلفة، مثل رقابة وزارة الصحة على مستشفيات الجمعيات، والتعليم على مدارسها.