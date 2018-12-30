مجلس أمن كردستان يرد على اللائحة السورية بشأن اتهام مستشاره بدعم المعارضة

رد مجلس أمن إقليم كردستان اليوم الأحد، على القائمة التي نشرتها وسائل الإعلام السورية، والتي ورد فيها اسم مستشارها مسرور بارزاني، كداعم للمعارضة السورية.

وذكر المجلس في بيان اليوم الأحد، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه "نشرت وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري لائحة طويلة بإسماء اشخاص وكيانات قدموا دعماً للمعارضة السورية، وقد ورد اسم مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور بارزاني ضمن هذه اللائحة".

وأضاف البيان أنه "لأمر يدعو الى السخرية، ان يقوم نظام شوفيني قمعي مناهض للكرد، ويدعم الإرهابيين لضمان بقائه في الحكم، ويريد أن يظهر نفسه بأنه أفضل من الإرهابيين وهو ليس كذلك، بالتحدث عن الإرهاب".

وتساءل البيان"ما هي الاعتبارات التي يمتلكها هذا النظام الذي استخدم الأسلحة المحظورة ضد المدنيين، وأغرق مئات الآلاف من السوريين في دمائهم، وأدى الى نزوح الملايين منهم الى دول أخرى، ليعلن عن مثل هذه القوائم".

وأكد أن"ما أغضب النظام السوري هو دعم مستشار المجلس للقوى الأصيلة في غرب كردستان".

وأضاف "ما يزيد الحقد لدى الخونة واللصوص والفاسدين هو وقوف مجلس أمن كردستان ومستشاره مسرور بارزاني الدائم ضد المحتلين والخونة والارهابيين والفاسدين وسنستمر على هذا النهج للنهاية".