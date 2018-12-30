جثمان الأديب الإسرائيلي الشهير عاموس عوز يواري الثرى غدا

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أنه من المقرر أن يواري جثمان الاديب الاسرائيلي البارز، عاموس عوز، الثرى، غدا الاثنين، في كيبوتس حولدا، حيث قضى سنوات مهمة من حياته.

ومن المقرر أن يتم وضع نعش الأديب الراحل الذي يحظى بشهرة عالمية، على مسرح تزافتا في تل أبيب صباح غد الاثنين، قبل بدء مراسم الجنازة، حيث سيتاح للعامة إلقاء نظرة عليه للمرة الاخيرة.

وكان عوز – وهو من أبرز النشطاء وأقطاب معسكر اليسار الاسرائيلي ومن أكبر دعاة السلام مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين والتسوية التاريخية – توفي أمس الاول الجمعة عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه يوم السبت: "نودع واحدا من عمالقة الادب لدينا، وهو عاموس عوز. سنتذكر دائما إسهاماته في الادب العبري واللغة العبرية."

وولد عوز بالقدس في عام 1939 لأبوين يهوديين هاجرا من أوكرانيا.

وقد فقد والدته في سن 12 عاما بسبب انتحارها، وهو ما اعتبره مأساة جسدها في رواية السيرة الذاتية الخاصة به بعنوان "قصة الحب والظلام"، وهي من إنتاج عام 2012.