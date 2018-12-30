20 قتيلا جراء انهيارات أرضية وفيضانات شرقي الفلبين

لقى 20 شخصا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن منخفض استوائي أسفر عن هطول أمطار غزيرة شرقي الفلبين، حسبما أفاد مسؤولو الطوارئ ومصادر في الشرطة اليوم الأحد.

وقال المكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث إن نحو خمسة ألاف شخص نزحوا بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في الأقاليم الستة التي تحملت النصيب الأوفر من الأمطار.

وقالت الشرطة إن معظم الضحايا لقوا حتفهم في انهيارات أرضية، من بينهم أسرة مكونة من ثلاثة أفراد كانوا نائمين عندما طمر منزلهم في مدينة ليجزابي في إقليم الباي على بعد 336 كيلومترا جنوب شرقي مانيلا.

وقال المكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث إن أربعة اشخاص قتلوا أيضا جراء انهيار أرضي منفصل في بلدة تيوي الواقعة أيضا في إقليم الباي.

وذكر المكتب أيضا أن أربعة أشخاص قتلوا في إقليم سورسوجون القريب، واثنان في كامارين سور، وسبعة في ماسبات، ولكن لم تتوفر على الفور أي تفاصيل بشأن ملابسات تلك الحوادث.

وقال مسؤولو الطوارئ إن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن العديد من المفقودين في المناطق المتضررة.

وقال مكتب الارصاد الجوية إن قوة المنخفض الاستوائي تراجعت بعد وصوله إلى اليابسة يوم أمس السبت، لكنه حذر من أن الأمطار يمكن أن تستمر في الهطول على الأقاليم الشرقية والوسطى.