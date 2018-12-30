رئاسة كوريا الجنوبية: كيم جونج أون يبعث برسالة إلى الرئيس مون جيه إن

قال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، بعث برسالة اليوم الأحد إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، حيث أعرب عن أمله في مواصلة بذل جهود مشتركة لتحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية في العام المقبل.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدث كيم وي-كيوم القول إن الزعيم الكوري الشمالي قال في رسالته إن قيادتي الكوريتين اتخذتا إجراءات عملية وجريئة من خلال عقد 3 لقاءات قمة هذا العام، للتغلب على حالة المواجهة بين الكوريتين التي استمرت لفترة طويلة، حسبما نقله المتحدث الرئاسي.

وأعرب كيم جونج-أون عن أسفه بسبب عدم القيام بزيارته التي وعد بها إلى سول في قمة بيونج يانج، مبديا عزمه القوي على زيارة سول بعد تهيئة الظروف.

وأبدى كيم جونج-أون نيته لعقد لقاءات مع الرئيس مون في عام 2019، من أجل المضي قدما في الجهود لتحقيق السلام والازدهار ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.