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رئاسة كوريا الجنوبية: كيم جونج أون يبعث برسالة إلى الرئيس مون جيه إن

رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 2:49 م | آخر تحديث : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 2:49 م

قال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، بعث برسالة اليوم الأحد إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، حيث أعرب عن أمله في مواصلة بذل جهود مشتركة لتحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية في العام المقبل.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدث كيم وي-كيوم القول إن الزعيم الكوري الشمالي قال في رسالته إن قيادتي الكوريتين اتخذتا إجراءات عملية وجريئة من خلال عقد 3 لقاءات قمة هذا العام، للتغلب على حالة المواجهة بين الكوريتين التي استمرت لفترة طويلة، حسبما نقله المتحدث الرئاسي.

وأعرب كيم جونج-أون عن أسفه بسبب عدم القيام بزيارته التي وعد بها إلى سول في قمة بيونج يانج، مبديا عزمه القوي على زيارة سول بعد تهيئة الظروف.

وأبدى كيم جونج-أون نيته لعقد لقاءات مع الرئيس مون في عام 2019، من أجل المضي قدما في الجهود لتحقيق السلام والازدهار ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

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