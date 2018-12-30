السلطات الهولندية تحتجز ثمانية متظاهرين اشتبكوا مع الشرطة في لاهاي

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أعلنت الشرطة الهولندية احتجاز ثمانية أشخاص بعد اشتباكات مع الشرطة في مظاهرة بلاهاي.

وقالت الشرطة وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية أمس السبت، "إن شرطة الخيالة بمدينة لاهاي فضت احتجاجا لمتظاهري السترات الصفراء الذين رشقوا أفراد الأمن بالحجارة وأطلقوا عليهم ألعابا نارية ".

وأضافت أن المظاهرة في لاهاي نظمت دون موافقة السلطات وتحولت للعنف؛ مما أسفر عن اعتقال 8 أشخاص، موضحة أن ما بين 150 إلى 200 متظاهر شاركوا في المسيرة قرب مقر الحكومة مرتدين سترات صفراء في محاكاة لاحتجاجات حملت نفس الاسم في فرنسا.

وأشارت إلى أن المحتجين تجمعوا أمام البرلمان وهم يلوحون بالأعلام الهولندية ويرددون شعارات مناهضة للحكومة وحاولوا اختراق السياج الأمني.