«الصحة الكويتية» تستضيف الاجتماع الـ89 للجنة الخليجية للتسجيل الدوائي

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تستضيف وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، الاجتماع الـ89 للجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي، وذلك لبحث سبل توحيد الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالتسجيل الدوائي في الدول الخليجية.