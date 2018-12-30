الأحد 30 ديسمبر 2018 6:31 ص القاهرة القاهرة 12.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟

النتـائـج تصويت

«الصحة الكويتية» تستضيف الاجتماع الـ89 للجنة الخليجية للتسجيل الدوائي

أ ش أ
نشر فى : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 6:21 ص | آخر تحديث : الأحد 30 ديسمبر 2018 - 6:21 ص

تستضيف وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، الاجتماع الـ89 للجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي، وذلك لبحث سبل توحيد الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالتسجيل الدوائي في الدول الخليجية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك